Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса у трети переболевших

Тяжелые пациенты с коронавирусом нуждаются в амбулаторной реабилитации после выздоровления Фото: Александр ГЛУЗ

Глава итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти рассказал, что почти у трети переболевших коронавирусом людей после выздоровления наблюдаются серьезные последствия.

По его словам, пациенты, которые «перенесли тяжелые поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии», нуждаются в амбулаторной реабилитации. Некоторые из тех, кто заболел еще в начале пандемии весной, до сих пор наблюдаются у медиков.

Однако даже те, кто болел COVID-19 в более легкой форме, после выздоровления испытывают слабость и психологические проблемы, причем сроки их восстановления зачастую зависят от возраста.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», - сказал итальянский врач в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что специалистам только предстоит выяснить, «возросла ли доля инфарктов, инсультов и болезней почек» среди людей, переболевших коронавирусом.

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