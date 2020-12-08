Эксперт рассказал, какие нововведения в следующем году ожидают жильцов многоквартирных домов

С нового года, в частности, запрещается эксплуатировать неисправные газовые приборы и без технического обслуживания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила противопожарного режима, и жильцов многоквартирных домов ждет как минимум десять нововведений, о которых рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В частности, по его словам, с нового года будет запрещено хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, где жильцы часто хранят запасы на зиму, банки с соленьями и дачные атрибуты.

Кроме того, как рассказал эксперт агентству «Прайм», запрещается эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания.

С первого дня нового года жильцам также запрещено оставлять на балконах и лоджиях без присмотра горящие свечи или недокуренные сигареты, не потушив их.

Еще одно нововведение: решетки на окнах подвалов должны открываться, однако пожарные службы могут заинтересоваться и решетками на первых этажах, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход. Кроме того, по новым правилам, все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

Однако, как отметил эксперт, принципиальных изменений для жильцов нет, а массовых проверок не планируется. По его словам, люди, которые живут в домах, введенных в эксплуатацию менее 20 лет назад, точно могут не волноваться.