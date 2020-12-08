Последние новости на утро 8 декабря 2020: «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»

«КП» – о последних новостях на утро 8 декабря 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 8 декабря 2020 года. Вечером в понедельник российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое с 5 декабря стояло недалеко от недостроенного участка «Северного потока — 2», около 23:00 по московскому времени снялось с якоря и отправилось на северо-восток. Трубоукладчик удаляется от места продолжения строительства газопровода.

Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко считает, что если люди будут строго соблюдать все ограничительные меры и правила профилактики коронавируса, вспышка заболевания COVID-19 пойдет на спад уже после Нового года. При этом бывший главный государственный санитарный врач России отметил, что в столице нужно ограничить многолюдные гуляния, а из всех традиционных праздничных мероприятий – оставить только новогодние салюты и кремлевские елки для детей, «но с условием соблюдения жестких мер, в том числе и по соблюдению обязательного карантина».

Между тем, глава итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти рассказал, что почти у трети переболевших коронавирусом людей после выздоровления наблюдаются серьезные последствия.

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила противопожарного режима, и жильцов многоквартирных домов ждет как минимум десять нововведений, о которых рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Тем временем демократ Джозеф Байден, который вскоре станет новым президентом США, пообещал назвать фамилию своего кандидата на должность главы Пентагона 11 декабря, а имена кандидатов на другие посты в будущей вашингтонской администрации – до католического Рождества. То есть, до 25 декабря.

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