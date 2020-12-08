Врач назвал список лекарств, которыми надо запасаться во время пандемии

Фармаколог предостерёг от покупки антибиотиков, так как для лечения ими необходимо назначение врача Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал лекарства, необходимые в период пандемии коронавируса. Врач сообщил, что дома должны быть жаропонижающие препараты и назальные капли. Зырянов при этом отметил, что из жаропонижающих надо выбирать препараты с содержанием парацетамола, а не ибупрофена, поскольку исследования показали негативное влияние ибупрофена на течение коронавируса.

- Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача, - предостерёг Сергей Зырянов.

Кроме того, в беседе с "АиФ" врач отметил тенденцию на применение витамина D при коронавирусе.

- Но чрезмерное использование витамина D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности, - сообщил Сергей Зырянов.

Он также предупредил об опасности приёма противовирусных препаратов без назначения врача, поскольку они могут оказать нежелательное воздействие на организм пациента.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил продлить обеспечение заражённых коронавирусом бесплатными лекарствами.