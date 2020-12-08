Автошколы должны будут в течение пяти дней передать в полицию данные об учениках

В сентябре МВД разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД подготовило проект приказа, обязывающего автошколы в течение пяти дней с начала обучения передавать данные об учениках. Эти сведения будут вносить в систему, "предназначенную для обеспечения деятельности подразделений ГИБДД".

Информацию будут передавать лично сотруднику полиции или через портал госуслуг. При этом будут соблюдены все требования о персональных данных и их передаче, передаёт ТАСС.

- Сведения о сформированных учебных группах и обучающихся в них вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции, - сказано в документе МВД.

Ранее сайт KP.ru приводил список оснований для отказа в допуске к экзамену на получение водительских прав. С 1 апреля 2021 года в России вступит в силу новый административный регламент. В соответствии с ним, водительские права можно будет получить с 16 лет, если несовершеннолетний кандидат предоставит письменное согласие одного из своих законных представителей.