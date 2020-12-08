Журналисты НТВ, задержанные ранее в Турции, вернулись в Россию

7 декабря турецкий суд освободил журналистов НТВ, они уже вернулись в Россию
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Задержанные в Турции журналисты НТВ уже вернулись в Россию. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
- Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними всё в порядке. Благодарим МИД РФ, Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле за помощь. И, конечно, всех коллег из СМИ, поддерживающих нас в эти дни, - сказано в заявлении телеканала.
Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что журналисты освобождены в рамках сотрудничества с Россией по этому вопросу.
Напомним, журналистов задержали в четверг, 3 декабря, за то, что они без аккредитации проводили съёмку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.
Вчера, 7 декабря, после четырех дней допроса их доставили во дворец правосудия стамбульского района Чаглаян. Журналистам могли предъявить обвинение в шпионаже, за что в Турции грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
На арест журналистов отреагировали в Кремле, выразив надежду, что инцидент разрешится путём диалога.
Сайт KP.ru также сообщил 7 декабря, что суд освободил журналистов.