Журналисты НТВ, задержанные ранее в Турции, вернулись в Россию

Журналисты программы "Центральное телевидение" вернулись в Москву после четырёх дней допросов и суда в Турции. Фото: Instagram ведущего Вадима Такменева

Задержанные в Турции журналисты НТВ уже вернулись в Россию. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

- Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними всё в порядке. Благодарим МИД РФ, Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле за помощь. И, конечно, всех коллег из СМИ, поддерживающих нас в эти дни, - сказано в заявлении телеканала.

Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что журналисты освобождены в рамках сотрудничества с Россией по этому вопросу.

Напомним, журналистов задержали в четверг, 3 декабря, за то, что они без аккредитации проводили съёмку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

Вчера, 7 декабря, после четырех дней допроса их доставили во дворец правосудия стамбульского района Чаглаян. Журналистам могли предъявить обвинение в шпионаже, за что в Турции грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

На арест журналистов отреагировали в Кремле, выразив надежду, что инцидент разрешится путём диалога.

Сайт KP.ru также сообщил 7 декабря, что суд освободил журналистов.