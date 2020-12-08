Умер Александр Гордон, советский режиссёр

Александр Гордон в фильме "Убийцы", 1958 г. Фото: kino-teatr.ru

Режиссёр Александр Гордон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

- На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича, - сказано в сообщении.

Члены союза также выразили соболезнования родным и близким кинематографиста.

Александр Гордон учился у Михаила Ромма. В 1960 году он окончил факультет режиссуры ВГИКа.

Гордон режиссировал дубляж в картинах Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", он также работал с Тарковским над картинами "Убийцы" и "Сегодня увольнения не будет".