В Швеции заявили, что Крым перешёл в состав Украины "с перепоя" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крым всегда был территорией России, считает глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон. Об этом сообщило издание Dagens Nyheter.

Бизнесмен также заявил, что в 1954 году полуостров передали в состав Украинской ССР "с перепоя".

- Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине, - заявил Ульссон.

Бизнесмен также заявил, что считает "чертовски плохой идеей" не отдать Крым России раньше, поскольку полуостров принадлежал изначально ей.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошёл референдум, после которого полуостров перешёл в состав России. Тогда по результатам голосования за воссоединение проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.