Число заражённых неизвестной болезнью в Индии увеличилось до 848 человек

В Индии число заболевших неизвестной болезнью увеличилось в два раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии достигло 848 человек, сообщил Доллу Джоши Рой, инспектор инспектора расположенного в штате округа Западный Годавари. Он также уточнил, что 332 человека уже выписались из больницы.

Министерство здравоохранения Индии создало специальную группу для расследования этих случаев в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны, Об этом, как сообщает РИА Новости, сказано в меморандуме Минздрава.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в больницы с неизвестным заболеванием поступило 350 человек, а один пациент погиб.

Жалобы на симптомы новой болезни стали поступать от жителей юга Индии в субботу, 5 декабря. Все пациенты рассказывали о головокружении, головной боли, потере сознания и симптомах эпилепсии. Тестирование всех обратившихся пациентов на коронавирус дало отрицательный результат.

Сайт KP.ru также сообщал, что в качестве причины распространения подобных симптомов предполагают хлорорганические соединения. Кроме того, причина вспышки неизвестного заболевания может быть в грязной воде.