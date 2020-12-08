В Вологодской области 31 декабря будет выходным днем

С инициативой перенести рабочий день выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Заявление глава региона опубликовал на своей страничке в социальной сети.

«До Нового года осталось чуть больше трех недель, все мы начали подготовку к праздничным мероприятиям и торжествам, которые пройдут в узком семейном кругу. Я хочу вам напомнить, что в прошлом году на «Прямую линию» Губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал. И вот сегодня, посоветовавшись с коллегами, мы приняли решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря, для того чтобы 31 декабря, в выходной день, дать возможность нашим семьям подготовиться к празднованию главного праздника всех россиян», - обратился к подписчикам глава региона.

Олег Кувшинников предложил всем работодателям и органам местного самоуправления поддержать эту инициативу и сделать 31 декабря выходным. Так, по словам Кувшинникова, у жителей региона появится возможность без спешки подготовиться к празднованию Нового года в кругу семьи.