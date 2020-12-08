Умерла собака, которую Мария Захарова взяла из приюта

Панди, застрявшую под бетонной плитой, спасли волонтёры Фото: Facebook

Собака Панди, которую официальный представитель МИД России Мария Захарова, взяла из приюта, умерла. Об этом Захарова сообщила на своей странице в Facebook.

- Панди нет. Боролись неделю. В стационаре. Но энтерит, паравирусная инфекция и ещё какая-то гадость победили. Ещё два щенка из помёта, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют, - написала Мария Захарова.

Она также рассказала, что Панди провела дома только один день, и скончалась вчера, 7 декабря, но "не было сил даже написать".

- Помню, подошла она к дивану, тихонечко стянула игрушечного щенка и отнесла к себе под стол. Не трепала, не грызла. Положила рядом и смотрела на него. Всем хочется кого-то своего рядом, - поделилась Мария Захарова.

Дипломат также пообещала не сдаваться и снова взять собаку из приюта.

Напомним, 12 ноября Мария Захарова сообщила о смерти своей собаки Ники, взятой из приюта в 2007 году.

29 ноября официальный представитель российского министерства иностранных дел взяла в семью собаку, которую ранее волонтёры нашли под бетонной плитой. Позже сайт KP.ru сообщил, что ей дали имя "Панди".