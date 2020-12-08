1 000 000 человек увидели интерактивы «Новой образовательной среды»

Стартовой точкой нового проекта стал Всероссийский форум «Современная образовательная среда: настоящее и будущее», который прошёл в течение двух дней 4 и 5 декабря в офлайн- и онлайн-режимах.

За два дня в 23-х пленарных сессиях, интерактивных лекциях, круглых столах, мастерских и онлайн-мастер-классах выступило 130 спикеров. Новую образовательную среду посетило более 350 тысяч учителей, студентов, родителей и школьников из 56 регионов России.

А он-лайн трансляции на сайте Форума http://edu-events.ru и в группах Министерства просвещения в социальных сетях собрали более 1 млн просмотров.

В мероприятиях форума приняли участие вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов, вице-президент по обучению и маркетингу бренда GetResponse Юлия Ракова, руководитель образовательных проектов Всемирного банка Тигран Шмис, главный редактор интернет-издания «Мел» Надя Папудогло,Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Любовь Глебова, учитель русского языка и литературы, автор YouTube-канала «Будни учителя» Валерия Акулова, один из самых популярных блогеров-подростков Лиза Анохина.

Выступая с приветственным словом, первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что новый образовательный проект вобрал в себя инновационные механизмы взаимодействия и коммуникации со всеми, кому интересно развитие отечественного образования.

«Новая», потому что система образования и в нашей стране, и во всем мире сейчас активно развивается. Обретает новые смыслы, новые подходы. Неизменными же остаются ключевые цели – это дать каждому человеку все необходимое, предоставить все возможности для своего саморазвития, для построения успешной карьеры», отметил Дмитрий Глушко.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что «вызовы этого года самым серьёзным образом проверили на прочность глобальное образовательное пространство, российская система образования выстояла, и не только выстояла, а смогла создать задел для динамичного развития. Один из основных инструментов, который мы используем в этой работе - принятие ключевых решений в тесном диалоге с экспертами и общественностью. Проект "Новая образовательная среда" - наглядно показывает как можно получить синергию от такого диалога и с родителями, и с педагогами, и с учащимися. Мы не только разъясняем основные шаги по развитию системы образования и представили новые смыслы в работе над национальными проектами, но и получили реакцию на эти изменения, поняли ожидания. Мы планируем расширять это взаимодействие, проект получит продолжение, больший акцент будет сделан на работу с регионами».

Форум решил несколько задач.

Во-первых, представители Минпросвещения рассказали о том, что делается в самых разных направлениях – от подготовки будущих учителей до обеспечения горячим питанием школьников. Было озвучено и то, что уже делается, и то, что планируется. Например, Андрей Милёхин, директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации, сообщил, что планируется ввести новые квалификации – учитель-методист и учитель-наставник. Ведомству важно получить обратную связь по этой инициативе.

Кстати, обратная связь – это вторая задача, которую решил форум. Многие педагоги, руководители, родители, ученики не только рассказали, как реализуются инновации в конкретных школах, поделились успехами, но и выдвинули интересные предложения. Какие-то идеи представители Минпросвещения подхватывали сразу, какие-то – предлагали отдельно обсудить со специалистами. Так, Евгений Семченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации, прямо во время дискуссии обещал поддержать идею о кратких курсах, консультациях, повышении квалификации для членов управляющих советов, которые часто не понимают, какими полномочиями и инструментами они обладают.

Третья задача, которую решил форум – обмен лучшими практиками. После того, как Анастасия Панькова, директор МАУ «Школьное питание» г. Кемерово, рассказала о конкурсах школьных поваров, конкурсах на лучший детский рецепт (даже выпустили книгу), о специальном приложении «Ревизорро», в котором и родители, и дети могут оставлять замечания,

Какие-то высказанные идеи зрители форума возьмут на будущее, а какие-то смогут использовать прямо сейчас. Например, в своем выступлении Марина Мишункина, первый заместитель генерального директора АО «Аргументы и Факты» рассказала про созданный их издательством мультфильм о детях во время Великой отечественной войны. Его можно показать школьникам, устроив обсуждение, и это будет лучший урок патриотизма.

Четвертая задача, которую решил форум – налаживание профессиональных связей. Сразу после выступления спикеров и сами участники, и зрители начинали в соцсетях делиться контактами и возникшими идеями сотрудничества.

Пятая задача – распространение интересных подходов в образовании и воспитании – была решена на площадках для родителей и учеников. Там рассказали об опасностях раннего развития, о том, как пережить удаленку, как выстроить доверительные отношения с подростком и т.п.

Самый широкий спектр участников обеспечил очень объемный взгляд на любую проблему. В обсуждениях участвовали руководители Минпросвещения России и региональных органов власти, педагоги, директора школ, колледжей, вузов; учёные, родители, студенты, дети, представители общественных организаций, эксперты российского и международного уровней и даже популярные блогеры.

Уверены, что для всех участников и зрителей форум стал мощным толчком для развития, а для специалистов всех уровней и рангов – богатым материалом для анализа и внедрения лучших идей и практик.

С полными записями всех прошедших мероприятий Форума можно ознакомиться на сайте платформы: http://edu-events.ru