Первой на западе привилась от коронавируса 90-летняя британка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Великобритания первой из западных стран начала масштабную вакцинацию от коронавируса.

Как передает телеканал Sky News, первую прививку вакцины от коронавирусной инфекции немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer вне клинических исследований получила 90-летняя жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс. Маргарет Кинан привилась во вторник, 8 декабря, в 6.30 утра по местному времени (9.30 по московскому времени) в университетской больнице Ковентри.

Напомним, Великобритания первая одобрила вакцины от коронавируса Pfizer и Biontech для использования на своей территории.