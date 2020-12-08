Россиянам пообещали спад пандемии коронавируса после Нового года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве может пойти на спад после Нового года. Такой прогноз дал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив, что такое развитие событий возможно только при строгом соблюдении ограничительных мер.

Онищенко призвал ограничить массовые скопления людей, а из праздничных мероприятиях оставить только новогодние фейерверки.

«Необходимо дать нашим согражданам четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней: не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе», - посоветовал он в интервью «Вечерней Москве»

Кроме того, бывший руководитель Роспотребнадзора призвал москвичей уехать на дачу и уделять больше внимания физической активности, а не сидеть дома перед «надоевшим телевизором».

Кремлевские елки для детей Онищенко назвал допустимыми, но при соблюдении жестких противоэпидемических мер.

По его словам, в праздничные дни количество контактов с другими людьми обычно снижается, а при соблюдении масочно-перчаточного режима новогодние выходные могут помочь в борьбе с пандемий.

Напомним, ранее он выступил против долгих новогодних каникул.