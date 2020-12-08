СМИ предупредили о необходимости верификации информации о вакцинах от коронавируса Фото: REUTERS

Роскомнадзор предупредил СМИ, а также социальных сетей и популярные интернет-ресурсы о необходимости верификации информации о вакцинах от коронавирусной инфекции, ее безопасности, необходимости и использовании.

«Обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19», - говорится в заявлении ведомства.

В своем сообщении Роскомнадзор также призвал все средства массовой информации проверять достоверность публикуемых сведений и не допускать распространения фейков

Как отметили в ведомстве, публикация недостоверной информации может способствовать формированию «искаженного представления» о необходимости прививки от коронавирусной инфекции, а также дискредитирует деятельность органов здравоохранением, что может в итоге привести к росту заболеваемости и создать угрозу для жизни и здоровью россиян.