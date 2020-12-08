В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины "ЭпиВакКорона"

Все добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона" чувствуют себя хорошо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона" чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них не выявили нежелательных реакций, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В исследовании принимают участие 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет.

Также сообщается, что для вакцины "ЭпиВакКорона" требуются простые условия хранения и транспортировки: при температуре от двух до восьми градусов Цельсия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что производство второй российской вакцины от коронавируса началось 27 октября. Вакцина поступит в гражданский оборот уже 1 января 2021 года, а до конца 2020 года будет выпущено 50 тысяч доз.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова объяснила ранее различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Напомним, разрешение министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины на людях центр вирусологии "Вектор" получил в июле.