Эксперт назвал продукты, которые могут подорожать после Нового года

эксперт рассказал, на что вырастут цены в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В декабре цены на товары традиционно растут. Повышение происходит перед Новым годом. Но в январе далеко не все ценники вернутся на прежний уровень. Об этом рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Он отметил, что товары продолжат дорожать, так как у этого процесса нет как таковой «отправной точки». В январе ценники не снижаются, а наоборот, увеличиваются. Наиболее заметна данная тенденция будет на трех категориях товаров.

Четкая привязка к дате обычно имеется у тех позиций, которые зависят от акцизов.

- В начале 2021 года подорожают импортные овощи и фрукты. Обычно в это время отечественные запасы минимальны и цены на иностранную продукцию начинают расти,- отметил Карпов в беседе с NEWS.ru.

Остальные категории товаров будут дорожать соразмерно уровню инфляции, показателям спроса.

Скорее всего, резких скачков не произойдет, цены изменятся постепенно.

- Те магазины, которые задирают цены первыми, рискуют потерять клиентов. Большинство покупателей сегодня ориентируется на дешевый товар. Получается, что есть предпосылки для увеличения цен, но с другой стороны, низкая потребительская активность выровняет баланс, - заключил эксперт.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата оливье. В этом году популярный салат обойдется россиянам на 7% дороже, чем в 2019-м, сообщает RT.