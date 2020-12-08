Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Ночью с 7 на 8 декабря в Москве было до 8,9 градусов холода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночь на восьмое декабря стала самой холодной в Москве за начавшуюся зиму. Температура воздуха опустилась до минус 8,9 градуса, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

- Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была минус 8,8. Сегодня только за шесть часов минимальная минус 8,9, - передаёт слова Синенкова РИА Новости.

Метеоролог также сообщил, что днём 8 декабря температура будет опускаться из-за позднего рассвета и облачности.