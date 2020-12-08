Еще один загадочный монолит обнаружили в Испании Фото: Twitter.com

Очередной металлический монолит неизвестного происхождения обнаружили Испании в муниципалитете Айльон, провинция Сеговия, в центре страны.

Трехметровое металлическое сооружение было найдено в руинах церкви Сантьяго, недалеко от Айльона в Сеговии. Монолит очень похож на те, которые таинственно появлялись и исчезали последние несколько недель по всему миру. В Румынии, США, Великобритании и Нидерландов.

Как передает Ntwsweek, власти города Айльон призывают горожан и жителей соседних районов воздержаться от посещения монолита из-за его расположения на древних руинах.

Напомним, только с начала декабря было обнаружено несколько таких таинственных сооружений. Так 7 декабря, загадочный монолит появился в Великобритании на острове Уайт и голландской провинции Фрисландия, а 2 декабря трехсторонний продолговатый объект высотой три метра появился в Калифорнии на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. При этом он был очень схож с тем, что был обнаружен ранее посреди пустыни в американском штате Юта. Как писал сайт kp.ru, многие полагают, что, вероятнее всего, это является произведение искусства местного художника-минималиста Джона МакКракена.