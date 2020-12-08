Во Франции зафиксировали вспышку опасной болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юго-западе Франции зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 среди уток. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны, отметив, что риск заражения человека крайне низок.

Первый случай птичьего гриппа в стране был выявлен на французской Корсике в середине ноября

Напомним ранее о вспышках птичьего гриппа заявили Германия, Бельгия, Норвегия и Нидерланды, которые для борьбы с заболеванием поручили уничтожить более 200 тысяч куриц. В Великобритании, где также зафиксировали вспышку этого опасного заболевания поручили уничтожить более 10,5 тысяч индеек.

В Южной Корее владельцы птицефермы, где обнаружили грипп, были вынуждены уничтожить всех уток – 19 тысяч голов, а соседних птицеводческих хозяйствах из-за опасной инфекции были убиты 290 тысяч цыплят и 100 тысяч уток. В Японии на фоне новых вспышек заболевания с начала ноября было забито свыше двух миллионов кур, что стало максимальным количеством для одного сезона.