Путин внёс в Госдуму проект о детских школах искусств

Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект, устанавливающий особенности регулирования деятельности школ искусств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о регулировании деятельности детских школ искусств. В нём сказано, что Министерство культуры по согласованию с Министерством просвещения будет отвечать за их работу. Законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Закон также предлагает учитывать при приеме в профильные училища и вузы результаты обучения в детской школе искусств. Приоритет на поступление будут отдавать наиболее одарённым поступающим.

Число принятых на бюджетные отделения студентов также будет определять Министерство культуры.