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Путин внёс в Госдуму проект о детских школах искусств

В документе сказано, что при приеме на обучение в приоритете будут наиболее одаренные поступающие в соответствующих видах искусств
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект, устанавливающий особенности регулирования деятельности школ искусств

Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект, устанавливающий особенности регулирования деятельности школ искусств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о регулировании деятельности детских школ искусств. В нём сказано, что Министерство культуры по согласованию с Министерством просвещения будет отвечать за их работу. Законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Закон также предлагает учитывать при приеме в профильные училища и вузы результаты обучения в детской школе искусств. Приоритет на поступление будут отдавать наиболее одарённым поступающим.

Число принятых на бюджетные отделения студентов также будет определять Министерство культуры.