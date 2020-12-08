Названы популярные даты для бронирования авиабилетов на Новый год

Названы популярные даты для поездок на Новый год Фото: EAST NEWS

Россияне готовятся к новогодним праздникам и уже вовсю бронируют авиабилеты на каникулы. Аналитики выяснили, какие даты для поездок на Новый год самые популярные.

Оказалось, что большая часть путешественников хочет отправиться на отдых 30 декабря. На этот день приходится 15,2% от общего числа праздничных бронирований, подсчитанных за период с 25 декабря по 10 января.

Второй по популярности датой стало 29 декабря. В этот день отправиться в отпуск планируют 11,3% путешествующих россиян.

Последний день уходящего года оказался не таким популярным, на 31 декабря приходится только 9% от общего числа бронирований. А вот реже всего россияне планируют куда-либо ехать в Рождество, на 7 января приходится только 1,6% бронирований, передает RT.

При этом самые выгодные цены оказались на билеты с вылетом 1,3 и 4 января. В эти дни можно улететь на отдых в среднем за 5 - 6,4 тысячи рублей. А вот самые дорогие билеты предлагаются на 9 января (8,3 тысячи рублей).

Напомним, ранее опрос показал, что в этом году 61% россиян планируют остаться на новогодние праздники дома. Еще четверть опрошенных хотят поехать с семьей за город или на дачу, а вот в поездку по стране намерены отправиться только 2% респондентов, передает сайт argumenti.ru.