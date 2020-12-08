Диетолог посоветовала домашний десерт, который спасет от похмелья утром Фото: EAST NEWS

Впереди новогоднее застолье и многие задумываются, как избежать головной боли на утро, 1 января. Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала совет, какой продукт поможет вернуть здоровье после веселого застолья.

Спасение можно найти в печеных яблоках и грушах. Этот продукт позволит восстановить слизистую желудка, так что окажется очень кстати.

- В течении дня стоит перейти на легкую пищу, употреблять овощи, бульоны, сваренные из постных видов мяса. Это может быть индейка, курица или рыбный бульон, - рассказала диетолог «Ридусу».

А вот тяжелый плотный завтрак, наоборот усугубит ситуацию с похмельем.

- Алкоголь и так дает нагрузку на печень. Обычно на праздничном столе не самая полезная пища, что добавляет органу работы. Тяжелый завтрак утром только усугубит нагрузку, - заключает эксперт.

Не пойдет на пользу и огуречный рассол. В нем много соли, что негативно повлияет на почки.

Основная задача человека на утро, восстановить запас витаминов и минералов в организме. Стоит обратить внимание на протеиновые коктейли, но не животного происхождения, а растительного. Подойдет тыквенный или конопляный протеин.

А еще неплохо себя зарекомендовал графин холодного зеленого чая на праздничном столе. Он защитит от неприятных симптомов на утро.