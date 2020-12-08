В России в этом году предотвратили 41 теракт Фото: Михаил ФРОЛОВ

За этот год сотрудники правоохранительных органов России предотвратили более 40 терактов. В 2020 году на территорию государства не пустили 149 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете во время совещания во вторник, 8 декабря.

- В результате четких и скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов. За этот год было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в их числе – 41 теракт, задержали 36 главарей банд, 162 боевика и 591 подсобника, - говорится в сообщении.

Силовики за прошедший год изъявили примерно 600 единиц оружия, более 130 самодельных бомб, сотни тысяч патронов, три тысячи мин, гранат и других боеприпасов. Кроме того, в России были устранены 50 незаконных мастерских по производству и переделке оружия, а также пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне ФАС России обнаружила и обезвредила террористическую ячейку, которая планировала организовать теракты в Московском регионе. Во время операции силовики задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, у которого изъявили самодельную взрывчатку.