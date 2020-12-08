В России предлагают вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью Фото: Андрей МИРЕЙКО

Верховный суд России предлагает вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью. Об этом сообщил глава ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей.

По его словам, что касается дел частного обвинения, то по ним не осуществляется дознание, в итоге собирать доказательства приходится самим потерпевшим, которые не являются юристами и не располагают полномочиями следователей. Как следствие процент оправдательных приговоров по таким делам составляет 8 процентов, по делам, где обвинение представляет государство, доля оправданий менее 1 процентов, при этом более половины дел прекращено.

Лебедев также обратил внимание на то, что нередко по уголовным делам о домашнем насилии потерпевшая сторона вынуждена собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем, будучи при этом финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны.

«В этой связи предлагается отнести уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание», - сообщил глава Верховного суда РФ.