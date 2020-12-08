Песков признался, что думал написать завещание, пока болел коронавирусом

Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях при заражении коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что, болея коронавирусом, задумывался о составлении завещания.

- Были такие мысли, - ответил Песков в интервью на телеканале "Россия 1" на вопрос, написал ли он завещание.

Он также рассказал, что ощущение от болезни было в целом очень странным.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга фигуристка Татьяна Навка в мае этого года перенесли коронавирус. Оба были госпитализированы, чтобы избежать заражения остальных членов семьи. Их выписали 25 мая, но ещё неделю семья оставалась на карантине.

До этого COVID-19 был выявлен у председателя правительства России Михаила Мишустина. 30 апреля он сообщил о своём заражении президенту России Владимиру Путину. 19 мая Мишустин выздоровел и вернулся к работе в правительстве.