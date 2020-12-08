Лавров заявил об отказе Евросоюза от претензий на полюс многополярного мира

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз, по всей видимости, отказался от претензий на полюс многополярного мироустройства, став ориентироваться на Вашингтон. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно, и полностью ориентируется на США», - заявил глава МИД РФ, выступая на заседании попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД) в режиме видеоконференции

Министр заявил, что интеллектуальным оправданием своей линии Евросоюз выдвигает концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые выдумываются на ходу, «на различных междусобойчиках».

При этом Лавров обратил внимание на то, что «линия Германии» по многим внешнеполитическим вопросам в последнее время демонстрирует желание Берлина сохранить свои претензии на полное лидерство в Евросоюзе