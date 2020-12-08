Эффективность вакцины от коронавируса Sinovac оценили до 97% Фото: Мария ЛЕНЦ

Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma сообщила о проведении испытаний, промежуточные данные которых показали эффективность разработанной китайской компании Sinovac вакцины от коронавирусной инфекции на уровне до 97 процентов

«Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают ее (вакцины - ред.) эффективность до 97 процентов», - приводит Reuters слова представителя Bio Farma Ивана Сетиаван, который выразил надежду, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, ранее американская компания Moderna сообщила, что разработанная ей вакцина от коронавируса показала по результатам третьей стадии испытаний 94,5 процента эффективности. Эффективность российской вакцины «Спутник V» на третьем этапе испытаний достигла 92 процента.

Позже была закончена третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer, которая показала еще большую их эффективность. Итоговое тестирование продемонстрировало эффективность препарата на уровне 95 процентов