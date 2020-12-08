Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии. Согласно документу, период выплат увеличен на шесть месяцев с 1 января следующего года.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», - говорится в документе, опубликованном во вторник, 8 декабря, на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записки, по данным Росстата за прошлый год, численность мужчин, достигших пенсионного возраста 60 лет, составляет 919 675 человек, а женщин, достигших возраста 55 лет, - 1 027 283 соответственно.

«В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2022 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно», - отмечено в пояснительной записке к закону

Напомним, на 2019 год был установлен период выплаты накопительной пенсии в 252 месяца, в 2020 году он вырастет до 264 месяцев.