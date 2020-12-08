Умер Чак Йегер, американский лётчик-ас Второй мировой войны

Умер американский летчик-испытатель Чак Йегер. Он первым в истории превысил скорость звука. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лётчик-ас Второй мировой войны Чак Йегер умер 7 декабря в возрасте 97 лет. Об этом сообщила его жена Виктория Йегер в официальном Twitter-аккаунте лётчика. Информацию также подтвердил изданию The New York Times друг семьи Джон Николетти.

Лётчик-испытатель Чак Йегер во время Второй мировой войны сбил 13 вражеских самолётов, из них пять самолётов за один день. За свою карьеру он управлял самолётом в общей сложности более десяти тысяч часов и летал на более чем 150 военных самолётах.

14 октября 1947 года Чак Йегер впервые в истории превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Это событие стало одним из самых важных в истории авиации.

В 1979 году в США была опубликована книга "The Right Stuff" Тома Вулфа. В 1983 году на экраны вышел одноимённый фильм. Роль Чака Йегера в нём сыграл Сэм Шепард.