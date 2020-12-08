Роспотребнадзор проверяет соблюдение мер по коронавирусу на «Песне года» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проводят расследование о несоблюдении мер по борьбе с коронавирусом на «Песне года», прошедшего 5 декабря в «ВТБ-Арена». Административное расследование возбуждено в отношении АО «Динамо» по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей, сообщается на официальном сайте ведомства во вторник, 8 декабря.

- Во время концерта большинство зрителей находились без масок и не соблюдали дистанцию. Это может способствовать дальнейшему осложнению ситуации с пандемией. Если эти факты подтвердятся, то виновные будут привлечены к ответственности, - говорится в сообщении.

Наказание за данное нарушение включает в себя штраф до 500 тысяч рублей, а также приостановление деятельности сроком до 90 суток. В Роспотребнадзоре предупредили, что тщательно контролируют проведение массовых мероприятий в российской столице в преддверии новогодних праздников.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что съемки новогоднего концерта «Песня года» в Москве на «ВТБ Арена» прошли с нарушением ограничительных мер, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации. Организаторы мероприятия обвинения отвергли: они заявили, что все меры были соблюдены, зрители находились в масках, а и зал был заполнен всего на 25%.