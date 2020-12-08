Названы автомобили, которые рекордно прибавили в цене по итогам ноября

Названы автомобили, которые рекордно прибавили в цене Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне стали активно покупать новые автомобили. По итогам ноября было реализовано 157 580 авто. Этот показатель на 8 725 ед. больше, чем в ноябре 2019 года.

Покупательскую активность подогревает дефицит машин в автосалонах и падение рубля. Многие спешат вложить накопления, чтобы не потерять их.

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказывает, что самые ходовые модели приходится ждать покупателям по несколько от нескольких недель, по 2-3 месяцев.

- У Kia это Seltos и новый Sorrento. У BMW — модели Х5, Х6, Х7, ожидание до 2-3 месяцев. У VW, Toyota, Lexus, Porsche, Land Rover, Audi аналогичные сроки. А некоторые модели Mercedes-Benz поставляются только через 3-6 месяцев, - говорит эксперт в беседе с «Известиями».

Как выросли цены на машины:

Lada + 0,7-1,5%,

Kia + 0,7-2,5%,

Renault + 1,7-3%,

Toyota + 0,8-4,9%,

УАЗ + 0,9-1,6%,

Mitsubishi + 0,7-4,1%,

Honda + 2,0-3,1%,

Geely + 06,-2,3%,

Chery + 1,1-2%,

Haval + 3,5-4%.

BMW + 0,4 до 9,2%,

Audi + 0,4 до 4%.

Но не все марки подняли цену. Например Lexus LX с бензиновым 5,7-литровым двигателем в версии Luxury 21+ потерял 2,3-3,4%, а Citroen C4 Sedan с бензиновым 1,6-литровым мотором в комплектации Feel упал в цене на 1,4%.

Ранее координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что сохранение системы технического обслуживания автомобилей и наделение дорожных инспекторов правом отбирать у водителя свидетельство о регистрации машины в случае выявленной неполадки не приведет к улучшению состояния транспортных средств. Таким образом он оценил перемены, которые ждут автолюбителей, сообщает телеканал "360".