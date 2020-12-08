Главы регионов до 9 декабря доложат в Минздрав о подготовке к вакцинации от коронавируса

Мишустин поручил губернаторам подготовить к 9 декабря проведение вакцинации от коронавирусной инфекции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов России до 9 декабря подготовить всё необходимое для вакцинации от коронавируса и доложить о результатах своей работы Министерству здравоохранения. Такое решение глава кабмина озвучил после заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 7 декабря.

В сообщении на сайте правительства сказано, что губернаторам придётся позаботиться о доставке препарата в пункты вакцинации, проработать логистику вакцинации населения и обеспечить прививками как жителей городов, так и жителей отдалённых районов региона.

Министерству здравоохранения Михаил Мишустин поручил представить до 11 декабря логистические паспорта готовности к вакцинации от коронавируса во всех российских регионах

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 2 декабря президент России Владимир Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой начать на следующей неделе вакцинацию от коронавируса по всей стране.