В Ереване начались задержания участников акции протеста Фото: REUTERS

Центральный проспект Еревана и периферийные улицы столицы Армении перекрыли участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашияна. Правоохранительные органы начали задержания.

Как передает РИА Новости, часть участников акции протеста дошли до здания правительства, скандируя «Никол – предатель» и «Армения без Никола». Правоохранители задержали несколько человек на центральном проспекте Маштоца, и оттесняют оппозицию с других улиц.

Напомним, протесты в Ереване проходят с 10 ноября, когда вступил в силу договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе. После заявлений о соглашении недовольные договором в тот же день вышли на улицы столицы Армении. Протестующие ворвались в здание правительства страны, где разбили окна.

Президент Армении Армен Саркисян в конце ноября заявил о необходимости формирования в стране нового правительства национального единства, а также проведения выборов и референдума по изменению конституции страны.