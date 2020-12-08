Француза приговорили к лишению свободы за убийство громко кукарекавшего петуха Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя юга Франции приговорили к лишению свободы за жестокое убийство громко кукарекавшего петуха. Суд вынес ему наказание в виде пять месяцев лишения свободы условно, сообщает во вторник, 8 декабря, радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в мае этого года в коммуне Вензьё. Раздражённый громких кукареканьем петуха Марселя француз пробрался на участок хозяина птицы и застрелил ее из огнестрельного оружия. Хозяин Марселя опубликовал в сети петицию с требованием справедливости для погибшего любимца, которую очень быстро подписали более 100 тысяч человек. В петиции мужчина указал, что его петух был убит «с особой жестокостью», а смерть питомца «потрясла всю семью».

Во время суда, который состоялся в минувший понедельник, убийца птицы признал свою вину в содеянном. Помимо объявления об условном сроке, суд коммуны запретил французу иметь в своем владении оружие в течение трех лет.

Другая история про громко кукарекавшего петуха, о которой писал сайт kp.ru, произошла во французском департаменте Приморская Шаранта. Французы обратились в суд, чтобы привлечь к ответственности местную жительницу и ее петуха, который слишком рано будил округу. Адвокат потерпевшей стороны потребовал наказать хозяйку буйной птицы штрафом, средства с которого заявители хотели отдать на благотворительность.