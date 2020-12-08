Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений России и Германии

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Отношениям Москвы и Берлина необходима перезагрузка. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, между Россией и Германией накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться. «В этом смысле диалог по всем линиям - межправительственной, межпарламентской, межобщественной - обретает особое значение на данном этапе», - заявил министр на встрече с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Лавров назвал приезд делегации в Москву очень хорошей возможностью для продолжения подобного диалога и поиска дополнительных «точек соприкосновения».

«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые, повторю ещё раз, нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», - добавил российский дипломат.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также заявил об отказе Евросоюза от претензий на полюс многополярного мира. По его словам, Брюссель все больше ориентируется на Вашингтон. При этом отметил желание Берлина сохранить свои претензии на полное лидерство в ЕС.