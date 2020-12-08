Госдума приняла законопроект о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госдума приняла во втором чтении проект закона о праве бывшего президентов России на пожизненное сенаторство.

Согласно законопроекту, предполагается, что российский лидер также сможет назначать 30 сенаторов, семь из которых также смогут получить пожизненный статус. Критерием для их назначения будут заслуги в общественной и государственной сферах.

Инициатива была внесена в Государственную думу в рамках реализации поправок к Конституции России.

Напомним, накануне Совет Федерации одобрил другой проект закона в рамках реализации поправок к Конституции России. Речь идет о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России. Новый конституционный орган власти должен возглавить президент страны, а его членами будут премьер-министр, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, глава администрации президента и губернаторы.