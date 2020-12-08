В Кремле надеются, что падение экономики в 2021 году будет меньшим, чем в 2020

Дмитрий Песков рассказал о прогнозах экономической ситуации в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России рассчитывают, что в 2021 году удастся не допустить такого падения национальной экономики, как это было в текущем году. При этом, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не сможет полностью освободиться от негативного влияния мирового кризиса на экономику.

- Прогнозы нашего правительства, которые вы хорошо знаете — они иные. Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом, - заявил Песков журналистам, комментируя опубликованный сегодня, 8 декабря, аналитический комментарий агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

В нём сказано, что переход России к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 году может затянуть восстановление национальной экономики. Песков также заявил, что спад экономики получилось минимизировать и в 2020 году, преодолев кризис на фоне пандемии коронавируса с меньшими последствиями для экономики, чем в других странах.