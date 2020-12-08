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Здоровье

В Вологодской области открывают шестой моногоспиталь для заболевших COVID-19

Профильное учреждение появится на востоке области в Великом Устюге
Кирилл Нифанов
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Монопрофильный стационар разместят на базе Великоустюгской центральной районной больницы. Для этого перепрофилируют инфекционное отделение.

"Растет нагрузка на наши моногоспитали, добираться, особенно из восточных районов, долго. Поэтому мы решили запустить в Великом Устюге моногоспиталь на 25 коек... Сейчас ведется работа по оснащению моногоспиталя всем необходимым: это разводка кислорода, это аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, санпропускник. Открытие намечено на 14 декабря", - рассказал Олег Кувшинников.

В отделении также организуют помещения для отдыха и проживания врачей.

Сейчас пациентов из Великого Устюга и восточных районов привозят на лечение в моногоспитали Вологды. Расстояние по автодороге от Великого Устюга до Вологды больше 500 километров. Врачи тратят на транспортировку одного больного более 6 часов, к тому же не все пациенты в состоянии перенести такую длинную дорогу. Запуск моногоспиталя на востоке области позволит разгрузить работу монопрофильных учреждений Вологды и снизит нагрузку на врачей, занимающихся перевозкой больных в Вологду.

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