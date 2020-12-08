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Коронавирус Covid-19

Вакциной от коронавируса Pfizer привился Уильям Шекспир

81-летний житель Уорикшира стал одним из первых людей, получивших недавно одобренную вакцину коронавирусной инфекции вне клинических испытаний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Уильям Шекспир привился от коронавируса вакциной Pfizer

Уильям Шекспир привился от коронавируса вакциной Pfizer

Фото: REUTERS

Во вторник, 8 декабря, Великобритания первой из западных стран начала масштабную вакцинацию от коронавируса. Одним из первых людей, получивших недавно одобренную вакцину коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, стал Уильям Шекспир из Уорикшира.

Как сообщает Reuters, 81-летний мужчине сделал прививку в университетской больнице Ковентри недалеко от Стратфорда-на-Эйвоне, родины своего знаменитого тезки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первой прививку вакцины BioNTech и Pfizer вне клинических исследований получила 90-летняя жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, Маргарет Кинана, которая посоветовала привиться всем, кому предлагают вакцину от COVID-19. По ее словам, благодаря сделанной прививке она сможет проводить больше времени с семьей и друзьями после «почти года одиночества».

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