Лукашенко о решении МОК по Белоруссии: Надо нам обратиться в суд

Лукашенко заявил о необходимости судиться с главой МОК Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что необходимо подать в суд по поводу решения Международного олимпийского комитета, отстранившего самого Лукашенко в качестве председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии, его сына и членов НОК от участия во всех мероприятиях под эгидой МОК.

- Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?! - приводит Telegram-канал "Пул первого" слова Александра Лукашенко на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

В решении МОК также сказано, что сын президента Беларуси Виктор Лукашенко отстранён от всех мероприятий под эгидой Олимпийского комитет в качестве первого вице-президента НОК и лица, отвечающего за операции и деятельность НОК.

- Ладно я, зачем детей трогаете? - возмутился решением комитета Александр Лукашенко.

Он также заявил, что не принимал участие в подобных спортивных мероприятиях 25 лет и "переживёт и дальше". Президент Беларуси отметил, что в мире нет справедливости, и врагом становятся те главы государств, которые "выстраивают справедливую политику".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Александр Лукашенко заявил, что международный порядок превращается в "управляемый хаос" под руководством "глобальных игроков".