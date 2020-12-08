Путин подписал закон о дистанционной работе

Путин подписал закон о регулировании дистанционной работы Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о регулировании дистанционной работы. Нормативный акт опубликовали во вторник, 8 декабря, на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января следующего года.

Авторами закона выступили депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента. Он дополняет и изменяет положения главы 49.1 Трудового кодекса России, которая посвящена особенностям регулирования труда на «удаленке». Закон содержит нормы о рабочем времени и времени отдыха дистанционных сотрудников, регламентирует типы удаленной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Так, в соответствии с документом, максимальный срок временного перевода на дистанционку не будет превышать шести месяцев, перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Для удаленных сотрудников также скорректировали основания для увольнения.

Теперь заключать трудовой договор о дистанционной работе разрешат на бумаге – оформление квалифицированной цифровой подписи часто слишком сложно и дорого. Снимаются ограничения по рабочему месту – удаленный сотрудник сможет работать везде, где есть интернет

Как сообщал сайт kp.ru, из редакции первого чтения исчезло положение о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха». При этом в законе сохранилось «право на офлайн», но законодатели решили изменить формулировки по юридическим причинам.