В России предложили увеличить штрафы за употребление наркотиков

В России хотят увеличить штрафы за потребление наркотиков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России предложили увеличить размер максимального штрафа за потребление наркотиков. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Соответствующий документ он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Хамзаев напомнил, что в настоящее время в российском законодательстве предусмотрен штраф за потребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в общественном месте, в размере около 4-5 тысяч рублей.

При этом член ОП добавил, что, по его мнению, такие штрафы являются несущественными даже в сравнении с другими административными нарушениями. Например, за парковку автотранспортного средства на газоне в Москве предусмотрен штраф 5000 рублей — такой же, как и максимальный штраф за потребление наркотиков в общественном месте в присутствии других лиц.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 6.9 и 20.2 КоАП России в части увеличения штрафов за потребление наркотических средств и психотропных веществ до размера 20 000—30 000 рублей», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее в Общественной палате предложили ограничить продажу алкоголя в России в первые дни нового года. Свою инициативу эксперты объяснили традиционным всплеском алкогольных отравлений в стране в период новогодних праздников, передает телеканал «360».