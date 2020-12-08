Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 8 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии россиян еще на год - до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Система, согласно которой шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы с 2014 года, должна была действовать до 2021 года. В прошлом году российский лидер подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2022 года. На данный момент меру продлевают еще на год.

Как писал сайт kp.ru, в пояснительной записке отмечалось, что мера не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц». Кроме того, сообщается, что утвержденный закон приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 669,3 миллиарда рублей.