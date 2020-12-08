Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» оценила ситуацию с коронавирусом в России и сообщила, идет ли в настоящее время в стране спад заболеваемости.

- Мы не торопимся обнадеживаться. Сегодня смотрим как ежедневные, так и средненедельные данные. Люди могут обращаться после выходных и к четвергу все вносится в базу. Наши сограждане не торопятся обращаться за помощью в выходные дни. В будние данные вносятся в базы. Это особенности регистрации, - сообщила глава ведомства kp.ru.

Анна Попова подчеркнула, что отношение к инфекции должно остаться настороженным, однако не следует поддаваться панике.

Как сообщал сайт Kp.ru, в России за последний день зафиксировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло отметки в 2,5 миллиона человек. При этом новые зараженные есть во всех регионах страны.

Анна Попова также рассказала, что самая тяжелая эпидемиологическая обстановка в России сложилась в республиках Коми и Карелия, а наиболее стабильная ситуация в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.