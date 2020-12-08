Попова: мы сделали все, чтобы школьники смогли учиться очно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меры безопасности на фоне пандемии коронавируса в школах России были введены не для того, чтобы ограничить учеников, а чтобы защитить их здоровья. Требования Роспотребнадзора для образовательных организаций призваны сократить контакты школьников вне класса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Ограничения в школах до 2022 года - это не ограничения, а правила, которые позволяют не заболевать. Все правила написаны в начале лета, школы успели подготовиться, сделано все так, чтобы как можно меньше контактировали вне класса. У нас это получается, заболеваемость детей после начала сентября в течение двух недель росла, а потом пошла на спад. Продление сориентировано на то, что такое правило, обучение очного, оно себя оправдало. Весной, если изменится, то поправим. Мы сделали все, чтобы школьники смогли учиться очно, - рассказала Анна Попова kp.ru.

Глава Роспотребнадзора добавила, что санитарные правила для школ, введенные из-за COVID-19, могут отменить раньше 2022 года, если они больше будут не нужны.

Напомним, что ведомство летом этого года подготовило постановление по организации работы школ в условиях распространения коронавирусной инфекции. По данным требованиям, в образовательных учреждениях запрещается проведение массовых мероприятий, работа школ должна проводиться по расписанию, которое позволит минимизировать контакты детей, а за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.