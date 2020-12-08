Попова оценила возможность создать вакцину, способную «пожизненно» защитить от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» оценила возможности создать вакцину от коронавирусной инфекции, которая могла бы пожизненно защитить людей от заболевания.

- Невозможно пока создать вакцину, которая бы защищала пожизненно. Период наблюдения после вакцинации - полгода. Но повторно люди - не болеют. Мы надеемся, что уже известные полгода вакцины должна защищать, - отметила она в беседе kp.ru.