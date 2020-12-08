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Коронавирус Covid-19

Попова оценила возможность создать вакцину, способную «пожизненно» защитить от COVID-19

После вакцинации медики наблюдают за привитым полгода, отметила глава Роспотребнадзора
Ксения АНУФРИЕВА
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Попова оценила возможность создать вакцину, способную «пожизненно» защитить от COVID-19

Попова оценила возможность создать вакцину, способную «пожизненно» защитить от COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» оценила возможности создать вакцину от коронавирусной инфекции, которая могла бы пожизненно защитить людей от заболевания.

- Невозможно пока создать вакцину, которая бы защищала пожизненно. Период наблюдения после вакцинации - полгода. Но повторно люди - не болеют. Мы надеемся, что уже известные полгода вакцины должна защищать, - отметила она в беседе kp.ru.

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