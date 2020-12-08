Попова рассказала, пришла ли в Россию новая волна коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не успела закончиться вторая волна коронавирусной инфекции, как специалисты разных стран стали говорить о приходе третьей. Пришла ли новая волна заболеваемости в Россию, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Эпидемиологи изначально говорят о том, что новый респираторный вирус встраивается в цепочку. Он пришлом в весенний сезон и сейчас вернулся также в сезон. Когда приходит грипп, мы разве говорим о какой-то гриппозной волне? Мы говорим о наступлении эпидемиологического подъема. Сегодня то же самое. Это не волна, а эпидемиологический процесс развития в человеческой популяции, - объяснила глава ведомства.

Анна Попова предупредила, что если люди не будут следовать мерам безопасности, то данная эпидемиологическая ситуация обостриться. В регионах России сложилась разная ситуация с коронавирусом, добавила руководитель Роспотребнадзора.

- Мы делаем все, чтобы приостановить развитие эпидемиологического процесса, - подчеркнула специалисты в беседе с kp.ru.

Напомним, в России за минувшие сутки зафиксировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло отметки в 2,5 миллиона человек. При этом новые зараженные есть во всех регионах страны.

В Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее сложная ситуация с коронавирусом сложилась в республиках Коми и Карелия, а самая стабильная обстановка наблюдается в настоящее время в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.